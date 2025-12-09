Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Армія РФ поранила 16 мешканців Запорізької області і пошкодила частину ДСНС (доповнено)

Росіяни здійснили 642 удари. 

Армія РФ поранила 16 мешканців Запорізької області і пошкодила частину ДСНС (доповнено)
наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія поранила 16 мешканців Запорізької області. Люди постраждали через атаки по Запоріжжю та Вільнянську. Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, атаки відбулися зокрема по промисловій інфрастурктурі Запоріжжя. Людей з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставляли у лікарні міста. Чотири людини у тяжкому стані, шість знаходяться у стані середньої тяжкості. 

Доповнення. У ДСНС розповіли, що вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Пошкоджена частина ДСНС у Запорізькій області
Фото: ДСНС
Пошкоджена частина ДСНС у Запорізькій області

Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі. 

407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку. 

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля. 

218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки,  Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.  

Надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
﻿
