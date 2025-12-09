ЗМІ: Японія відмовилася приєднатися до планів ЄС щодо заморожених активів РФ

На території Країни сонця, що сходить, зберігаються близько 30 мільярдів доларів Кремля.

Видання Politico стверджує, що уряд Японії відповів відмовою на пропозицію Європейського Союзу приєднатися до плану щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.

Токіо дав зрозуміти, що не збирається використати 30 мільярдів доларів коштів Кремля, які зберігаються на території Японії, для допомоги Україні.

Причиною такої позиції може бути небажання діяти всуперечи позиції ключового для Японії союзника - Сполучених Штатів. У Вашингтоні участь у формуванні "репараційного кредиту" теж заперечили.

У Євросоюзі сподівалися, що приєднання союзників до плану фінансування України зможе переконати Бельгію, де зберігається найбільше російських коштів, у тому, що їхня конфіскація не призведе до ризику відплати з боку кремлівського режиму.