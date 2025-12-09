Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині чоловік поранив військовослужбовця з групи оповіщення

Постраждалого військовослужбовця було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. 

У Львівській області стався черговий випадок нападу на військовослужбовця зі складу групи оповіщення.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування “Захід”.

“Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу “сокира-молоток”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що постраждалого військовослужбовця було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. 

Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

“Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною. Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців”, - зазначили в ОК “Захід”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies