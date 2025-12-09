На Львівщині чоловік поранив військовослужбовця з групи оповіщення

Постраждалого військовослужбовця було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.

У Львівській області стався черговий випадок нападу на військовослужбовця зі складу групи оповіщення.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування “Захід”.

“Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу “сокира-молоток”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого військовослужбовця було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

“Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною. Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців”, - зазначили в ОК “Захід”.