Наземний дрон 5 штурмової бригади знищив ворожий бронетранспортер з десантом, зірвавши штурм окупантів.

Уночі противник готував штурм позицій 5 штурмової бригади. Екіпажі вивели в роботу наземні бойові платформи «Droid» із крупнокаліберним кулеметом.

Один із операторів зафіксував в тепловізорі МТ-ЛБ із десантом, що рухається просто в сектор ураження. Черги 12,7 мм прошивають борт машини, вражаючи екіпаж і штурмову піхоту. Уражена техніка, втративши керування, проходить у кількох сантиметрах від дрона і зупиняється після повторних влучань у корму.

Результат: знищена МТ-ЛБ, ліквідована ворожа піхота, штурм зірвано.

“5 штурмова продовжує впроваджувати новітні технології та змінювати правила сучасної війни”, – зазначили у бригаді.