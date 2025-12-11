Пропонують зокрема адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння та кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував інцидент у Сокільниках біля Львова, коли дрон влучив у будинок. Він нагадав про необхідність обов'язкової реєстрації обліку дронів і унормування правил польотів.

"Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів", – зазначив Вигівський на своїй сторінці у фейсбуці.

Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи, встановлюють тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні.

"Однак такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть. Саме тому Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600", – написав він.

Цей документ передбачає:

обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;

унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

На думку Вигівського, цей документ передбачає захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період, оскільки дрони залишатимуться частиною повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним.

"Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА", – додав він.