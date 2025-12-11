НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Львова безпілотник влучив у будинок (оновлено)

На місці працюють усі служби. 

Біля Львова безпілотник влучив у будинок (оновлено)
Важливе повідомлення, поліція Львівщини
Фото: Поліція Львівщини

У ніч на 11 грудня у селі Сокільники, що біля Львова, невідомий безпілотник влучив у приватний будинок. На місці працюють правоохоронці. Поліція кваліфікувала це як закінчений замах на умисне вбивство.

Про це повідомили у поліції Львівщини

Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.

Оновлення. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies