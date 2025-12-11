Біля Львова безпілотник влучив у будинок (оновлено)

У ніч на 11 грудня у селі Сокільники, що біля Львова, невідомий безпілотник влучив у приватний будинок. На місці працюють правоохоронці. Поліція кваліфікувала це як закінчений замах на умисне вбивство.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.

Оновлення. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.