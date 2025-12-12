НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ППО вночі знешкодила 64 із 80 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, ще на трьох локаціях впали уламки. 

ППО вночі знешкодила 64 із 80 запущених Росією дронів
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 12 грудня російські війська запустили по території України 80 безпілотників. ППО знешкодила 64 із них. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у трьох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах України

"У ніч на 12 грудня (з 18.00 11 грудня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 50 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Робота ППО
Фото: Повітряні сили України
Робота ППО

Станом на ранок 12 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
