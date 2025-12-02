Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією

У компанії дійшли висновку, що ризики для їх суден та екіпажу стали неприйнятними.

Турецька компанія Besiktas Shipping, власник нафтового танкера, пошкодженого поблизу Сенегалу, заявив, що припиняє всі судноплавні операції, пов'язані з російськими інтересами.

Про це повідомляє Reuters.

“Протягом усієї нашої діяльності ми суворо дотримувалися всіх міжнародних санкційних режимів, повністю дотримуючись механізму цінового обмеження G7/ЄС та всіх відповідних торговельних обмежень”, – повідомили у компанії.

Втім, оскільки безпекова ситуація в регіоні значно загострилася, у компанії дійшли висновку, що ризики для їх суден та екіпажу стали неприйнятними.

“Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим головним пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції”, - наголосили в Besiktas Shipping.

Згідно з інформацією на вебсайті стамбульської компанії Besiktas Shipping, вона є одним з найбільших власників танкерів у Туреччині, маючи у своєму флоті 29 танкерів.