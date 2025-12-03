Британія планує послабити контроль Китаю над критичними мінералами

Велика Британія заявила про намір змінити глобальний баланс у сфері критичних мінералів і зменшити залежність від Китаю, який нині домінує у переробці рідкоземельних матеріалів, пише Politico.

Міністр енергетичної безпеки та бізнесу Британії Кріс Макдоналд заявив, що Лондон прагне “повернути собі контроль” над ключовими ланцюгами постачання, які є основою для досягнення цілі з нульових викидів до 2050 року.

Йдеться насамперед про літій, мідь та інші ресурси, необхідні для виробництва електромобілів, акумуляторів і військової техніки. Згідно з британською урядовою стратегією, Китай зараз контролює близько 90% світових потужностей із переробки рідкісноземельних елементів.

Макдоналд наголосив, що така монополія дозволяє Пекіну фактично диктувати ціни, що створює ризики для британського переходу на “зелені” технології. Тому уряд планує розвивати власні виробничі потужності та диверсифікувати постачання.

У новій стратегії закладена мета: до 2035 року жодна країна не повинна забезпечувати понад 60% сукупного річного попиту Британії на критичні мінерали. Обмеження поширюється і на Китай.

Макдоналд уточнив, що Лондон готовий розглядати китайські інвестиції лише тоді, коли вони не посилюють залежність, а допомагають її зменшити. “Якщо вкладення Китаю сприяють нашій стратегії — це прийнятно. Якщо ні, ми оцінюємо їх відповідно”, - пояснив міністр.