США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

Британія планує послабити контроль Китаю над критичними мінералами

Китай зараз контролює близько 90% світових потужностей із переробки рідкісноземельних елементів.

Британія планує послабити контроль Китаю над критичними мінералами
Виробництво літій-іонних акумуляторів для електрокарів
Фото: uprom.info

Велика Британія заявила про намір змінити глобальний баланс у сфері критичних мінералів і зменшити залежність від Китаю, який нині домінує у переробці рідкоземельних матеріалів, пише Politico.

Міністр енергетичної безпеки та бізнесу Британії Кріс Макдоналд заявив, що Лондон прагне “повернути собі контроль” над ключовими ланцюгами постачання, які є основою для досягнення цілі з нульових викидів до 2050 року. 

Йдеться насамперед про літій, мідь та інші ресурси, необхідні для виробництва електромобілів, акумуляторів і військової техніки. Згідно з британською урядовою стратегією, Китай зараз контролює близько 90% світових потужностей із переробки рідкісноземельних елементів.

Макдоналд наголосив, що така монополія дозволяє Пекіну фактично диктувати ціни, що створює ризики для британського переходу на “зелені” технології. Тому уряд планує розвивати власні виробничі потужності та диверсифікувати постачання.

У новій стратегії закладена мета: до 2035 року жодна країна не повинна забезпечувати понад 60% сукупного річного попиту Британії на критичні мінерали. Обмеження поширюється і на Китай.

Макдоналд уточнив, що Лондон готовий розглядати китайські інвестиції лише тоді, коли вони не посилюють залежність, а допомагають її зменшити. “Якщо вкладення Китаю сприяють нашій стратегії — це прийнятно. Якщо ні, ми оцінюємо їх відповідно”, - пояснив міністр.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies