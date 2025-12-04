Meta починає видаляти австралійських дітей з Instagram та Facebook

В Австралії перша у світі заборона на користування соцмережами для дітей набуває чинності з 10 грудня.

Компанія Meta почала видаляти австралійських дітей віком до 16 років зі своїх платформ Instagram, Facebook та Threads – за тиждень до офіційної заборони на підліткові соціальні мережі.

Про це повідомляє BBC.

Технологічний гігант минулого місяця оголосив, що почав інформувати користувачів віком від 13 до 15 років про те, що їхні облікові записи почнуть закриватися з 4 грудня.

Зміни торкнуться приблизно 150 000 користувачів Facebook та 350 000 облікових записів Instagram.

Перша у світі заборона на користування соцмережами для дітей набуває чинності у країні з 10 грудня. Компаніям загрожують штрафи до 49,5 млн австралійських доларів (33 млн доларів США), якщо вони не вживуть відповідних заходів.

Речник Meta повідомив, що “дотримання закону буде безперервним та багаторівневим процесом”. “Хоча Meta прагне дотримуватися закону, ми вважаємо, що потрібен більш ефективний, стандартизований та конфіденційний підхід”, – зазначили у компанії. У Meta зазначили, що уряд повинен вимагати від магазинів додатків перевірки віку користувачів під час завантаження додатків та запитувати батьківський дозвіл для осіб віком до 16 років.

Минулого місяця Meta заявила, що користувачі, яких визначили такими, що не досягли 16 років, зможуть завантажувати та зберігати свої публікації, відео та повідомлення, перш ніж їхні облікові записи деактивують.

Підлітки, які вважають, що їх помилково віднесли до категорії осіб віком до 16 років, можуть попросити про перевірку та надіслати “відеоселфі” для підтвердження свого віку. Вони також можуть надати водійські права або посвідчення особи державного зразка.