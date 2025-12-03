Очільниця Європейського центробанку заявила, що ЄЦБ не порушуватиме правила ЄС щодо заморожених активів Росії

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у Брюсселі, що ЄЦБ не може підтримати механізм репараційного кредиту для України, якщо він вимагатиме порушення норм ЄС щодо заморожених російських активів, пише Bloomberg.
Під час слухань у Європарламенті Лагард нагадала депутатам, що інституція зобов’язана діяти в межах угод Європейського Союзу.
«Я дуже чітко сказала: ми зробимо все, що можемо, але не порушуватимемо Договір. Я не була призначена вашою Асамблеєю для порушення Договору», — наголосила глава банку.
Вона пояснила, що мова не про відмову ЄЦБ, а про юридичні рамки.
«Ми маємо поважати Договір Європи щодо функціонування Європейського центрального банку», - наголосила Лагард.
Вона додала, що проєкт використання доходів від російських активів має залишатися у межах фіскальної відповідальності держав-членів.
Вона також попередила, що рішення лідерів має враховувати ризики для фінансової стабільності, зокрема для Euroclear: «Лідери мають вирішити, чи є загроза фінансовій стабільності, адже один ключовий елемент нашої фінансової системи — Euroclear — може опинитися під ризиком. Наш обов’язок — сказати про це».
Лагард підкреслила, що ЄЦБ також має слідкувати за дотриманням міжнародного права, адже це впливає на довіру до єврозони: «Я дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти Україні та профінансувати її потреби, але не шляхом обходу Договору та не ціною фінансової стабільності».
- Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.
- Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.
- На думку єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса,Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, — так званих "репараційних позик".
- Пізніше він сказав, що Євросоюз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.