Очільниця Європейського центробанку заявила, що ЄЦБ не порушуватиме правила ЄС щодо заморожених активів Росії

Лагард наголосила, що проєкт використання доходів від активів має залишатися у межах фіскальної відповідальності держав-членів.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у Брюсселі, що ЄЦБ не може підтримати механізм репараційного кредиту для України, якщо він вимагатиме порушення норм ЄС щодо заморожених російських активів, пише Bloomberg.

Під час слухань у Європарламенті Лагард нагадала депутатам, що інституція зобов’язана діяти в межах угод Європейського Союзу.

«Я дуже чітко сказала: ми зробимо все, що можемо, але не порушуватимемо Договір. Я не була призначена вашою Асамблеєю для порушення Договору», — наголосила глава банку.

Вона пояснила, що мова не про відмову ЄЦБ, а про юридичні рамки.

«Ми маємо поважати Договір Європи щодо функціонування Європейського центрального банку», - наголосила Лагард.

Вона додала, що проєкт використання доходів від російських активів має залишатися у межах фіскальної відповідальності держав-членів.

Вона також попередила, що рішення лідерів має враховувати ризики для фінансової стабільності, зокрема для Euroclear: «Лідери мають вирішити, чи є загроза фінансовій стабільності, адже один ключовий елемент нашої фінансової системи — Euroclear — може опинитися під ризиком. Наш обов’язок — сказати про це».

Лагард підкреслила, що ЄЦБ також має слідкувати за дотриманням міжнародного права, адже це впливає на довіру до єврозони: «Я дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти Україні та профінансувати її потреби, але не шляхом обходу Договору та не ціною фінансової стабільності».