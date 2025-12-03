США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Очільниця Європейського центробанку заявила, що ЄЦБ не порушуватиме правила ЄС щодо заморожених активів Росії

Лагард наголосила, що проєкт використання доходів від активів має залишатися у межах фіскальної відповідальності держав-членів.

Очільниця Європейського центробанку заявила, що ЄЦБ не порушуватиме правила ЄС щодо заморожених активів Росії
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила у Брюсселі, що ЄЦБ не може підтримати механізм репараційного кредиту для України, якщо він вимагатиме порушення норм ЄС щодо заморожених російських активів, пише Bloomberg.

Під час слухань у Європарламенті Лагард нагадала депутатам, що інституція зобов’язана діяти в межах угод Європейського Союзу.

«Я дуже чітко сказала: ми зробимо все, що можемо, але не порушуватимемо Договір. Я не була призначена вашою Асамблеєю для порушення Договору», — наголосила глава банку.

Вона пояснила, що мова не про відмову ЄЦБ, а про юридичні рамки.

«Ми маємо поважати Договір Європи щодо функціонування Європейського центрального банку», - наголосила Лагард.

Вона додала, що проєкт використання доходів від російських активів має залишатися у межах фіскальної відповідальності держав-членів.

Вона також попередила, що рішення лідерів має враховувати ризики для фінансової стабільності, зокрема для Euroclear: «Лідери мають вирішити, чи є загроза фінансовій стабільності, адже один ключовий елемент нашої фінансової системи — Euroclear — може опинитися під ризиком. Наш обов’язок — сказати про це».

Лагард підкреслила, що ЄЦБ також має слідкувати за дотриманням міжнародного права, адже це впливає на довіру до єврозони: «Я дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти Україні та профінансувати її потреби, але не шляхом обходу Договору та не ціною фінансової стабільності».

  • Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.
  • Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.
  • На думку єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса,Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, — так званих "репараційних позик".
  • Пізніше він сказав, що Євросоюз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.
