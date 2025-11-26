Репараційний кредит може забезпечити значну підтримку Києву, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів, заявив єврокомісір з економічних питань.

Євросоюз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.

Про це Euronews заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

“Настав час припинити обговорення різних варіантів і рухатися вперед”, – зазначив він.

Латвійський комісар вважає, що репараційний кредит, гарантований замороженими російськими активами в Європі, – це “те, що може забезпечити значну підтримку Україні, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів”.

Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.

Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.

“Інші варіанти є дорожчими для держав-членів, оскільки очевидно, що Україна стикається з проблемами боргової стійкості, тому ми не можемо просто продовжувати надавати Україні ще одну позику”, – сказав Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив на необхідності підтримки України та звернувся з прямим сигналом до бельгійського уряду, на території якого зберігається більшість активів, заморожених в ЄС. Бельгія є головною противницею репараційної позики через страх компенсаційних вимог Москви.

“Якщо ви піддастеся цькуванню, ви зіткнетеся з ще більшим цькуванням. Нам потрібно протистояти цьому тиску”, – сказав він, визнаючи, що дискусія між державами-членами буде дуже складною.

