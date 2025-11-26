Євросоюз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.
Про це Euronews заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.
“Настав час припинити обговорення різних варіантів і рухатися вперед”, – зазначив він.
Латвійський комісар вважає, що репараційний кредит, гарантований замороженими російськими активами в Європі, – це “те, що може забезпечити значну підтримку Україні, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів”.
Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.
Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.
“Інші варіанти є дорожчими для держав-членів, оскільки очевидно, що Україна стикається з проблемами боргової стійкості, тому ми не можемо просто продовжувати надавати Україні ще одну позику”, – сказав Домбровскіс.
Єврокомісар наголосив на необхідності підтримки України та звернувся з прямим сигналом до бельгійського уряду, на території якого зберігається більшість активів, заморожених в ЄС. Бельгія є головною противницею репараційної позики через страх компенсаційних вимог Москви.
“Якщо ви піддастеся цькуванню, ви зіткнетеся з ще більшим цькуванням. Нам потрібно протистояти цьому тиску”, – сказав він, визнаючи, що дискусія між державами-членами буде дуже складною.
- Домбровскіс раніше заявив, що Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, – так званих "репараційних позик".
- Два тижні тому стало відомо, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.
- Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливихризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.
- Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.