«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСвіт

ЄС має припинити обговорення та продовжити роботу з репараційним кредитом для України, – Домбровскіс

Репараційний кредит може забезпечити значну підтримку Києву, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів, заявив єврокомісір з економічних питань.

ЄС має припинити обговорення та продовжити роботу з репараційним кредитом для України, – Домбровскіс
​Валдіс Домбровскіс
Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Євросоюз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.

Про це Euronews заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

“Настав час припинити обговорення різних варіантів і рухатися вперед”, – зазначив він.

Латвійський комісар вважає, що репараційний кредит, гарантований замороженими російськими активами в Європі, – це “те, що може забезпечити значну підтримку Україні, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів”.

Раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.

Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є добровільні двосторонні внески держав-членів, випуск спільного боргу на рівні ЄС та репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.

“Інші варіанти є дорожчими для держав-членів, оскільки очевидно, що Україна стикається з проблемами боргової стійкості, тому ми не можемо просто продовжувати надавати Україні ще одну позику”, – сказав Домбровскіс.

Єврокомісар наголосив на необхідності підтримки України та звернувся з прямим сигналом до бельгійського уряду, на території якого зберігається більшість активів, заморожених в ЄС. Бельгія є головною противницею репараційної позики через страх компенсаційних вимог Москви.

“Якщо ви піддастеся цькуванню, ви зіткнетеся з ще більшим цькуванням. Нам потрібно протистояти цьому тиску”, – сказав він, визнаючи, що дискусія між державами-членами буде дуже складною.

  • Домбровскіс раніше заявив, що Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, – так званих "репараційних позик".
  • Два тижні тому стало відомо, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.
  • Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливихризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.
  • Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies