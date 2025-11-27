В Австралії внаслідок нападу акули загинула жінка

Акули-бики щороку затримуються біля пляжів Сіднея все довше, оскільки води теплішають через зміну клімату, і зрештою хижаки можуть залишатися там цілий рік.

Сьогодні у затоці Крауді на східному узбережжі Австралії внаслідок нападу акули загинула жінка, а чоловік отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє DW з посиланням на поліцію.

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що служби екстреної допомоги викликали вранці на віддалений пляж, приблизно за 280 кілометрів на північ від Сіднея.

“Вони були знайомі, і коли вони збиралися поплавати, акула напала”, – сказав журналістам інспектор поліції Нового Південного Уельсу Тімоті Бейлі.

Чоловіка доставили гелікоптером до лікарні у критичному стані. Однак жінка померла на місці події.

Вважається, що на людей напала акула-бик – один з найсмертоносніших глибоководних хижаків, які можуть пересуватися і у прісній, і у солоній воді, виростаючи до 2,3 метра завдовжки.

Саме акул-биків, разом з великими білими та тигровими акулами, найчастіше пов'язують з нападами в Австралії.

Вчені кажуть, що акули-бики щороку затримуються біля пляжів Сіднея все довше, оскільки води теплішають через зміну клімату, і зрештою можуть залишатися там цілий рік.