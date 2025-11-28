Трамп пригрозив зупинити міграцію із третіх країн до США

Президент Штатів Дональд Трамп пригрозив "назавжди призупинити міграцію" з великої кількості країн та скасувати мільйони дозволів на в’їзд до США.

Його цитує Financial Times.

Президент написав у Truth Social, що припинить надання федеральних пільг некорінним громадянам, посилить депортації, звинувативши імміграційну політику США в погіршенні рівня життя та розкритикувавши свого попередника Джо Байдена.

"Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн Третього світу, щоб дати змогу системі США повністю відновитися, скасую всі мільйони незаконних дозволів Байдена… та усуну всіх, хто не є чистою вигодою для Сполучених Штатів", — написав Трамп.

Він зробив цю заяву після нападу в середу на двох бійців Національної гвардії, внаслідок якого загинула 20-річна Сарі Бекстром. Підозрюваним стрільцем є громадянин Афганістану, який співпрацював із урядом США, включно з ЦРУ, у своїй країні.

Президент США заявив, що припинить всі федеральні пільги й субсидії для негромадян, позбавлятиме громадянства мігрантів, які порушують громадський спокій, та депортуватиме всіх іноземців, які є "тягарем для держави, загрозою безпеці або несумісними із західною цивілізацією".

Він не уточнив, як саме обмежать міграцію чи кого саме депортуватимуть, або які країни потраплять під обмеження.