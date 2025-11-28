Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Трамп пригрозив зупинити міграцію із третіх країн до США

Він заявив, що припинить надання федеральних пільг негромадянам, одночасно посилюючи депортації.

Президент США Дональд Трамп жестикулює, йдучи після виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Фото: EPA/UPG

Президент Штатів Дональд Трамп пригрозив "назавжди призупинити міграцію" з великої кількості країн та скасувати мільйони дозволів на в’їзд до США.

Його цитує Financial Times.

Президент написав у Truth Social, що припинить надання федеральних пільг некорінним громадянам, посилить депортації, звинувативши імміграційну політику США в погіршенні рівня життя та розкритикувавши свого попередника Джо Байдена.

"Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн Третього світу, щоб дати змогу системі США повністю відновитися, скасую всі мільйони незаконних дозволів Байдена… та усуну всіх, хто не є чистою вигодою для Сполучених Штатів", — написав Трамп.

Він зробив цю заяву після нападу в середу на двох бійців Національної гвардії, внаслідок якого загинула 20-річна Сарі Бекстром. Підозрюваним стрільцем є громадянин Афганістану, який співпрацював із урядом США, включно з ЦРУ, у своїй країні.

Президент США заявив, що припинить всі федеральні пільги й субсидії для негромадян, позбавлятиме громадянства мігрантів, які порушують громадський спокій, та депортуватиме всіх іноземців, які є "тягарем для держави, загрозою безпеці або несумісними із західною цивілізацією".

Він не уточнив, як саме обмежать міграцію чи кого саме депортуватимуть, або які країни потраплять під обмеження.
﻿
