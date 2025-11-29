Тисячі авіарейсів по всьому світу можуть бути затримані чи скасовані через проблему в Airbus

Компанія Airbus оголосила про безпрецедентну в історії цивільної авіації кампанію з призупинки польотів своїх літаків через знайдену проблему, пов'язану з впливом надмірної сонячної радіації на ключові для систем безпеки дані.

Як пише BBC, виробник повинен оновити програмне забезпечення на 6 тисячах повітряних суден - це приблизно половина усього флоту Airbus у світі.

Для більшості літаків це означає проходження процедури, яка займає близько 3 годин. Але 900 лайнерів мають настільки застарілі комп'ютерні системи, що їх потрібно буде повністю замінити. Наразі невідомо, чи є в розпорядженні компанії достатня кількість нового обладнання.

Низка великих авіаперевізників - American Airlines, Delta Airlines, Air India, Wizz Air, Air New Zealand - вже заявили про те, що директива Airbus призведе до змін у графіку їхніх рейсів. Очікуються затримки, переноси та скасування, адже літаки, які не пройшли оновлення, заборонено підіймати у повітря.