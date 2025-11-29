Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір надати "повне та остаточне помилування" колишньому президенту Гондурасу Хуану Орландо Ернандесу, який відбуває 45-річний термін у федеральній в’язниці.

Як пише CNN, цей крок фактично анулює масштабний вирок США за наркоторгівлю для колишнього американського союзника.

"Я надам повне й остаточне помилування колишньому президенту Хуану Орландо Ернандесу, якого, за словами багатьох людей, яких я дуже поважаю, було надто суворо та несправедливо покарано", – оголосив Трамп на своїй платформі Truth Social.

Хуан Орландо Ернандес, президент Гондурасу з 2014 до 2022 року, минулого року був засуджений американським суддею до 45 років за ґратами та штрафу розміром 8 мільйонів доларів за злочини, пов’язані з наркоторгівлею.

Прокурори звинувачували Ернандеса в змові з наркокартелями під час його президентства, коли через Гондурас у напрямку США було переміщено понад 400 тонн кокаїну. В обмін, за словами обвинувачення, Ернандес отримував мільйони доларів хабарів, які допомогли йому зробити політичну кар’єру.

Міністерство юстиції США заявило, що під час перебування при владі Ернандес "захищав і збагачував наркоторговців зі свого близького кола". Прокурори зазначали, що він використовував свої повноваження для екстрадиції до США тих наркоторговців, які загрожували його владі, натомість обіцяв захист тим, хто платив йому та виконував його накази.

Заява Трампа пролунала на тлі активізації оголошеної його адміністрацією "антинаркотичної операції" в Карибському регіоні, де посилено військову діяльність США. У відповідь режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі демонструє власну силу в регіоні.

Справу Ернандеса порівнювали зі звинуваченнями США проти Мадуро: Ернандеса засудили за сприяння наркокартелям, тоді як Мадуро інкримінують підтримку маршрутів контрабанди, орієнтованих переважно на Європу. Мадуро перебуває під офіційними звинуваченнями у наркоторгівлі з 2020 року.

Ернандеса, який заперечував провину, екстрадували зіз Гондурасу після того, як Мін’юст США у 2022 році висунув йому три звинувачення, пов’язані з наркоторгівлею та зброєю.

Після оголошення про помилування адвокат Ернандеса подякував Трампу та заявив, що "з нетерпінням чекає тріумфального повернення президента Ернандеса до Гондурасу".

Трамп також використав свій допис у п’ятницю, щоб висловити підтримку консервативному кандидату від Національної партії Гондурасу Насрі "Тіто" Асфурі, пов’язавши підтримку США з результатом виборів.

"Якщо Тіто Асфура переможе на виборах президента Гондурасу, Сполучені Штати будуть дуже підтримувати його, його політику та те, що він зробить для великого народу Гондурасу", – написав Трамп і додав, що якщо той не переможе, то "США не витрачатимуть гроші даремно".

У неділю в Гондурасі відбудуться загальні вибори.