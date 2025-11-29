Санду: "Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови"

Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що під час російської атаки в ніч на 29 листопада безпілотники РФ знову порушили повітряний простір країни.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, прямуючи до Молдови, щоб знищити мирних жителів, що призвело до його тимчасового закриття", – розповіла політикиня.
Вона також зауважила, що жорстока 10-годинна атака на Україну – це "не мова дипломатії, ані мови країни, яка стверджує, що веде мирні переговори".
"Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну", – додала Санду.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
- Через небезпеку у Польщі також вночі підняли винищувачі.
- У ніч проти суботи Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, під ударом опинився Київ та область. РФ запустила 36 ракет та майже 600 ударних дронів. Головними цілями окупантів стала енергетика та цивільні.
- Вранці 25 листопада шість дронів перетнули повітряний простір Молдови. Це відбулося під час російської атаки на Україну. Молдова тоді вручила російському послу ноту протесту.