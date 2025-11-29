«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСвіт

Санду: "Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови"

Президентка засудила атаки та заявила про підтримку України.

Санду: "Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови"
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що під час російської атаки в ніч на 29 листопада безпілотники РФ знову порушили повітряний простір країни.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, прямуючи до Молдови, щоб знищити мирних жителів, що призвело до його тимчасового закриття", – розповіла політикиня.

Вона також зауважила, що жорстока 10-годинна атака на Україну – це "не мова дипломатії, ані мови країни, яка стверджує, що веде мирні переговори".

"Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну", – додала Санду. 

  • Через небезпеку у Польщі також вночі підняли винищувачі.
  • У ніч проти суботи Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, під ударом опинився Київ та область. РФ запустила 36 ракет та майже 600 ударних дронів. Головними цілями окупантів стала енергетика та цивільні.
  • Вранці 25 листопада шість дронів перетнули повітряний простір Молдови. Це відбулося під час російської атаки на Україну. Молдова тоді вручила російському послу ноту протесту. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies