Санду: "Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови"

Президентка засудила атаки та заявила про підтримку України.

Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що під час російської атаки в ніч на 29 листопада безпілотники РФ знову порушили повітряний простір країни.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, прямуючи до Молдови, щоб знищити мирних жителів, що призвело до його тимчасового закриття", – розповіла політикиня.

Вона також зауважила, що жорстока 10-годинна атака на Україну – це "не мова дипломатії, ані мови країни, яка стверджує, що веде мирні переговори".

"Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну", – додала Санду.

A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.



On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025