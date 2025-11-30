На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування президенту Ізраїлю

Прохання передадуть до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві.

Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування президенту Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав прохання про помилування за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прохання було подано нещодавно, повідомила в неділю адміністрація президента.

Відповідно до інструкцій та процедур, прохання передається до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві. Потім матеріали передадуть юридичному раднику в адміністрації для розробки рекомендацій для президента Іцхака Герцога.

“Адміністрація президента усвідомлює, що це надзвичайний запит, який має значні наслідки. Після отримання всіх відповідних висновків президент відповідально та щиро розгляне прохання”, – йдеться у заяві.

  • Нетаньягу загрожує ув’язнення у справі про корупцію. Очільнику ізраїльського уряду висунуто низку обвинувачень у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні неправомірних вигод.
