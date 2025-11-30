Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування президенту Ізраїлю

Прохання передадуть до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав прохання про помилування за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прохання було подано нещодавно, повідомила в неділю адміністрація президента.

Відповідно до інструкцій та процедур, прохання передається до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві. Потім матеріали передадуть юридичному раднику в адміністрації для розробки рекомендацій для президента Іцхака Герцога.

“Адміністрація президента усвідомлює, що це надзвичайний запит, який має значні наслідки. Після отримання всіх відповідних висновків президент відповідально та щиро розгляне прохання”, – йдеться у заяві.