Каллас: якщо від України вимагають скорочення чисельності армії, то аналогічну вимогу має отримати і Росія

На сьогоднішньому засіданні міністрів оборони Євросоюзу питання подальшої підтримки України буде одним з ключових. Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас.

Друге головне питання – здатність до оборони самого блоку. Каллас додала, що небажання Росії до миру є очевидним.

"Відповідно, нам потрібно зробити Україну настільки сильною, наскільки можливо, щоб вони були готові захищатися в цей дуже важкий час. Цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії", – сказала вона.

Каллас додала, що ще не знає результатів учорашніх перемовин української і американської делегацій. Сьогодні вона поговорить з міністром оборони та міністром закордонних справ.

Журналіст запитав у Каллас, яке обмеження чисельності армії Росії, на її думку, було б безпечним для ЄС. Дипломатка відповіла, що не вважає правильним втручання в справи суверенних країн, але якщо вже йдеться про вимогу обмежити склад Збройних Сил України в межах мирної угоди, то і Росія має отримати аналогічну вимогу. Каллас додала, що за попередні 100 років Росія вторгалася в 19 країн, і якщо її армія і оборонний бюджет будуть такими ж, як зараз, то вона захоче використати їх знову.