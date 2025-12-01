Каллас: якщо від України вимагають скорочення чисельності армії, то аналогічну вимогу має отримати і Росія

На сьогоднішньому засіданні міністрів оборони Євросоюзу питання подальшої підтримки України буде одним з ключових. Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас.
Друге головне питання – здатність до оборони самого блоку. Каллас додала, що небажання Росії до миру є очевидним.
"Відповідно, нам потрібно зробити Україну настільки сильною, наскільки можливо, щоб вони були готові захищатися в цей дуже важкий час. Цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії", – сказала вона.
Каллас додала, що ще не знає результатів учорашніх перемовин української і американської делегацій. Сьогодні вона поговорить з міністром оборони та міністром закордонних справ.
Журналіст запитав у Каллас, яке обмеження чисельності армії Росії, на її думку, було б безпечним для ЄС. Дипломатка відповіла, що не вважає правильним втручання в справи суверенних країн, але якщо вже йдеться про вимогу обмежити склад Збройних Сил України в межах мирної угоди, то і Росія має отримати аналогічну вимогу. Каллас додала, що за попередні 100 років Росія вторгалася в 19 країн, і якщо її армія і оборонний бюджет будуть такими ж, як зараз, то вона захоче використати їх знову.
This week could be pivotal for diplomacy.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2025
It is clear that Russia does not want peace, and therefore we need to make Ukraine as strong as possible.
My doorstep ahead of today’s Foreign Affairs Council on Defence ↓ pic.twitter.com/SzWnYJy4iw