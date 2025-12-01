Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Каллас: якщо від України вимагають скорочення чисельності армії, то аналогічну вимогу має отримати і Росія

Загалом вона не вважає доречним втручання в справи суверенних країн. 

Каллас: якщо від України вимагають скорочення чисельності армії, то аналогічну вимогу має отримати і Росія
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

На сьогоднішньому засіданні міністрів оборони Євросоюзу питання подальшої підтримки України буде одним з ключових. Про це повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас

Друге головне питання – здатність до оборони самого блоку. Каллас додала, що небажання Росії до миру є очевидним. 

"Відповідно, нам потрібно зробити Україну настільки сильною, наскільки можливо, щоб вони були готові захищатися в цей дуже важкий час. Цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії", – сказала вона. 

Каллас додала, що ще не знає результатів учорашніх перемовин української і американської делегацій. Сьогодні вона поговорить з міністром оборони та міністром закордонних справ. 

Журналіст запитав у Каллас, яке обмеження чисельності армії Росії, на її думку, було б безпечним для ЄС. Дипломатка відповіла, що не вважає правильним втручання в справи суверенних країн, але якщо вже йдеться про вимогу обмежити склад Збройних Сил України в межах мирної угоди, то і Росія має отримати аналогічну вимогу. Каллас додала, що за попередні 100 років Росія вторгалася в 19 країн, і якщо її армія і оборонний бюджет будуть такими ж, як зараз, то вона захоче використати їх знову. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies