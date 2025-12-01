Reuters: Туреччина на третину скоротила імпорт російської нафти Urals

У листопаді Туреччина істотно скоротила закупівлі російської нафти Urals, зменшивши імпорт майже на третину порівняно з жовтнем. Така тенденція пов’язана із санкційним тиском США на найбільших російських виробників та підготовкою до нових обмежень ЄС.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичних платформ Kpler та LSEG.

За оцінками аналітиків, у листопаді Туреччина отримувала близько 200 000 барелів на добу російського сорту Urals — на 100 000 барелів менше, ніж у жовтні. Це одне з найрізкіших знижень за останні два роки.

З 2022 року, після ембарго Євросоюзу на російські енергоносії, Туреччина стала другим за величиною морським імпортером Urals після Індії. Проте тенденція змінюється.

За словами учасників ринку, скорочення закупівель пов’язане головним чином із американськими санкціями проти "Лукойлу" та "Роснєфті", що обмежили перелік трейдерів, з якими можуть працювати турецькі НПЗ.

Також на скорочення імпорту пов'язане із майбутньою забороною ЄС на ввезення палива, виробленого з російської нафти, яка набуває чинності наприкінці січня 2026 року.

Ці чинники стимулювали турецькі компанії активніше диверсифікувати походження сировини.

На тлі падіння постачань Urals Туреччина збільшила імпорт інших сортів нафти. Судновий трекінг зафіксував зростання закупівель казахстанських CPC Blend і KEBCO та іракської Basrah.

Особливо помітним стало збільшення імпорту CPC Blend до 105 000 барелів на добу у листопаді — це найвищий показник з лютого 2024 року.

Втім, експерти наголошують: можливості Туреччини для зміни постачальників обмежені, адже на середземноморському ринку бракує сортів, які могли б повністю замінити Urals за якістю.

Ситуація може ускладнитися через нещодавню атаку дронів на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську.

29 листопада КТК заявив про втрату одного з причалів і тимчасове припинення його роботи. Це важливий вузол, через який транспортується понад 1% світової нафти.

Попри удар, експорт через термінал не зупинився, однак зменшення його пропускної спроможності може вплинути на регулярність поставок CPC до Туреччини.