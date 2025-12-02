У середу, 3 грудня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі для участі в міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга також проведе окремі переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами закордонних справ держав-партнерів України.

Голова МЗС поінформує союзників про посилення російського терору проти України, ситуацію на фронті та динаміку мирних зусиль за підсумками контактів президента Володимира Зеленського та нещодавніх зустрічей української та американської делегацій.

Зазначається, що ключовою метою переговорів у штаб-квартирі НАТО стануть "конкретні рішення та внески союзників для посилення оборони та стійкості України, зокрема в рамках ініціативи PURL".

Також обговорюватимуться такі теми як збільшення тиску на Росію для припинення війни, посилення санкцій, ухвалення рішення про "Репараційний кредит" та повне використання знерухомлених російських активів для підтримки України.