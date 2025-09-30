Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Політика

Зеленський про ініціативу PURL: наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць

Україна вже отримала 4 пакети підтримки, ще два узгоджуються зі Штатами. 

Зеленський про ініціативу PURL: наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Україна вже отримала 4 пакети підтримки в межах ініціативи PURL. Ще два узгоджуються зі Штатами. 

За словами президента Володимира Зеленського, ця ініціатива є дуже цінним механізмом НАТО, який "перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України". 

"Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", – зазначив глава держави. 

Він нагадав, що із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:

  • Нідерланди – 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;
  • Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;
  • Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.

5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

"Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал", – сказав президент і подякував партнерам за внески. 

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Угоду уклали у липні США і НАТО.
  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
  • Нещодавно президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі.
