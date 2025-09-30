Зеленський про ініціативу PURL: наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць

Україна вже отримала 4 пакети підтримки в межах ініціативи PURL. Ще два узгоджуються зі Штатами.
За словами президента Володимира Зеленського, ця ініціатива є дуже цінним механізмом НАТО, який "перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України".
"Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", – зазначив глава держави.
Він нагадав, що із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:
- Нідерланди – 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;
- Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;
- Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.
5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.
"Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал", – сказав президент і подякував партнерам за внески.
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Угоду уклали у липні США і НАТО.
- За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
- Нещодавно президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі.