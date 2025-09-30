Зеленський про ініціативу PURL: наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць

Україна вже отримала 4 пакети підтримки, ще два узгоджуються зі Штатами.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою

За словами президента Володимира Зеленського, ця ініціатива є дуже цінним механізмом НАТО, який "перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України".

"Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:

Нідерланди – 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;

Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;

Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.

5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

"Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал", – сказав президент і подякував партнерам за внески.