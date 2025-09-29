Дональд Трамп оголосив план дій для припинення вогню у Газі

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію Дональда Трампа, то військова операція Ізраїлю у Смузі Гази триватиме.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу оголосив план припинення вогню у Смузі Гази, повідомляє Суспільне.

Для припинення вогню та бойових дій у Смузі Гази Трамп запропонував наступні ініціативи

Повернення заручників, яких захопив ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Смузі Гази;

Після припинення вогню в Смугу Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Смузі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Смуга Гази стане демілітаризованою зоною. Також вона має стати "дерадикалізованою" зоною та зоною, вільною від терористів. ХАМАС дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі. ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили. США та партнери працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією, та узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Смуги Гази ISF;

За умови відновлення та реформ Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію Дональда Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Смузі Гази.

"Ми маємо негайно та швидко демілітаризувати Газу. Для цього нам необхідна згода ХАМАС. Арабські та мусульманські громади мають вирішити справи з ХАМАС. Мусульманські країни на Близькому Сході мають зупинити ХАМАС", — наголосив Трамп.

Він повідомив, що "має надію на мир" та зазначив, що "всі підтримали" його угоду, залишився лише ХАМАС.

"Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, то вони залишаться самі. Усі інші її прийняли, але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, то Ізраїлю доведеться зробити все для усунення небезпеки. Цю небезпеку спричиняє ХАМАС. Тиранія терору має закінчитися", - підкреслив Дональд Трамп.

Президент США уточнив, що повідомив, що створити ISF та наглядовий орган — Раду Миру його попросили Ізраїль та мусульманські країни.

"Світовий банк та інші будуть відповідальним за набір та навчання нового уряду, який складатиметься з палестинців, а також висококваліфікованих експертів з усього світу. Багато хто хоче доєднатись. Скоро ми назвемо деяких учасників. Ми будемо навчати та тренувати палестинців для того, щоб вони могли керувати. Ця організація не братиме політичної участі у Палестині та лише тимчасово адмініструватиме у Газі", - запевнив Трамп.

Також Трамп додав, що до Ради Миру буде залучено провідних світових лідерів, зокрема експрем’єра Великобританії Тоні Блера, а інші імена оголосять впродовж найближчих днів.