Трамп пообіцяв не дати Нетаньягу анексувати Західний берег Йордану

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСвіт

Трамп пообіцяв не дати Нетаньягу анексувати Західний берег Йордану

Угода щодо Гази "досить близька".

Трамп пообіцяв не дати Нетаньягу анексувати Західний берег Йордану
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу і президент США Дональд Трамп у Білому домі, 7 квітня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп напередодні виступу ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у Генасамблеї ООН заявив, що не дозволить своєму союзнику анексувати Західний берег річки Йордан.

Як пише BBC, таким чином він прокоментував слова самого Нетаньягу, який, критикуючи визнання західними державами Палестини, говорив про неможливість існування арабської держави на захід від Йордану і про збільшення кількості ізраїльських поселень на території, яку чимало країн світу вважають окупованою. 

Трамп також стверджує, що після його розмови з Нетаньягу та лідерами країн Близького Сходу угода щодо перемир'я і, можливо, навіть припинення війни у Смузі Гази є "близькою".

Європейські країни застерегли уряд Ізраїлю від планів щодо анексії Західного берегу, на чому наполягають ультранаціоналістичні партнери Нетаньягу з парламентської коаліції. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджував, що такий крок Єрусалима був би "морально, юридично та політично неприйнятним".
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies