Трамп пообіцяв не дати Нетаньягу анексувати Західний берег Йордану

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу і президент США Дональд Трамп у Білому домі, 7 квітня 2025 року

Президент США Дональд Трамп напередодні виступу ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у Генасамблеї ООН заявив, що не дозволить своєму союзнику анексувати Західний берег річки Йордан.

Як пише BBC, таким чином він прокоментував слова самого Нетаньягу, який, критикуючи визнання західними державами Палестини, говорив про неможливість існування арабської держави на захід від Йордану і про збільшення кількості ізраїльських поселень на території, яку чимало країн світу вважають окупованою.

Трамп також стверджує, що після його розмови з Нетаньягу та лідерами країн Близького Сходу угода щодо перемир'я і, можливо, навіть припинення війни у Смузі Гази є "близькою".

Європейські країни застерегли уряд Ізраїлю від планів щодо анексії Західного берегу, на чому наполягають ультранаціоналістичні партнери Нетаньягу з парламентської коаліції. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджував, що такий крок Єрусалима був би "морально, юридично та політично неприйнятним".