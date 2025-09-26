Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Світ

У Молдові ЦВК зняв з виборів партію Moldova Mare, яку очолює соратниця проросійського олігарха Ілана Шора

Причиною стало те, що ця партія виступає правонаступницею колишньої партії ŘOR, визнаної неконституційною.

У Молдові ЦВК зняв з виборів партію Moldova Mare, яку очолює соратниця проросійського олігарха Ілана Шора
Жінка голосує на виборчій дільниці в селі Грушево, Молдова, 20 жовтня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

ЦВК Молдови виключила з виборчих перегонів на парламентських виборах 28 вересня партію Moldova Mare, очолювану Вікторією Фуртуною.

Про це повідомляє TV8.

Віце-президент ЦВК Павел Постіке звернувся з проханням виключити Moldova Mare з виборчих перегонів, оскільки вона виступає правонаступницею колишньої партії ŘOR, визнаної неконституційною.

За даними ЦВК, це стосується:

  • використання фінансових та матеріальних коштів, не задекларованих у звітах про фінансове управління, 
  • використання коштів з-за кордону
  • пропонування виборцям грошей, товарів, послуг чи інших переваг, щоб спонукати їх до здійснення своїх виборчих прав.

Крім того, партію звинувачують в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками партій, діяльність яких була обмежена, оскільки їх вважають правонаступниками партії, визнаної неконституційною.

Рішення було ухвалено ЦВК 6 голосами "за" та 3 “утрималися”.

В свою чергу Вікторія Фуртуне відкинула звинувачення та попросила відводу кількох членів ЦВК. Вона звинуватила їх у “політичному переслідуванні” та “публічному засудженні” її партії. Втім, клопотання не були задоволені. Через це Фуртуне заявила, що оскаржуватиме рішення в Апеляційному суді.
