Зеленський: у Польщу летіли 92 дрони, а 19 долетіли тому, що решту збила Україна

У Польщу 10 вересня летіли 92 дрони, а лише 19 долетіли тому, що Україна їх збила. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції 27 вересня.

Напрямок і “хореографія” польоту свідчить саме про те, що летіли вони до Польщі. Україна готова поділитися з поляками своїми знаннями для збиття дронів на знак подяки за все, що вони зробили для українців.

“Що може бути далі? Ви бачите Норвегію, Данію. І є румуни, поляки, є Балтійські держави. Він перевіряє, що є в європейців. Друге, я впевнений, він перед зимою дає сигнали, щоб країни, які дуже близькі країни, щоб відчути, а що там з суспільствами в цих країнах? Наскільки вони готові далі так відкрито підтримувати Україну?” – прокоментував він.

Володимир Зеленський вважає, що саме на суспільство це матиме вплив: люди думатимуть, навіщо давати Україні, якщо треба захищати самих. Він сказав, що провів розмови з лідерами країн, і це Путіну не допоможе затримати передачу Україні систем ППО.

Для збиття дронів ці системи ППО не будуть ефективними. Важливими будуть знання мобільних вогневих груп та інших військових, і Україна готова цими знаннями ділитися. Є домовленість про навчання представників інших країн в Україні, але деталей про них поки не озвучуватимуть.



