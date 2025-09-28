У Молдові стартували парламентські вибори

28 вересня в Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Дільниці відкрилися о 7:00 та працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.
Про це повідомляє NewsMaker.
Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.
Загалом Центральна виборча комісія відкрила 301 дільницю у 41 державі, а для жителів лівобережжя Дністра — 12 спеціальних дільниць на підконтрольній Кишиневу території.
Напередодні голосування блок "Об’єднання Нації" зняв свою кандидатуру на користь партії "Дія і Солідарність" (PAS), яку підтримує президентка Мая Санду. Водночас ЦВК анулювала реєстрацію партії "Велика Молдова", проте це рішення наразі оскаржене в суді.
Щоб вибори були визнані такими, що відбулися, явка має становити щонайменше третину виборців. У парламент пройдуть лише ті сили, які подолають встановлений бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків та 2% — для незалежних кандидатів.
Президентка Молдови Мая Санду вже віддала свій голос і закликала громадян активно брати участь у виборах. Вона заявила, що проголосувала за парламент, який здатний підтримувати мир та забезпечити європейське майбутнє країни.
- За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори Молдови.
- Кремль використовує російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
- На думку Міноборони Великої Британії, Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня.
- Відомо про кібератаку РФ на ЦВК Молдови.