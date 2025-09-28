У Молдові стартували парламентські вибори

Уперше на цих виборах запроваджене голосування поштою для діаспори.

28 вересня в Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Дільниці відкрилися о 7:00 та працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє NewsMaker.

Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.

Загалом Центральна виборча комісія відкрила 301 дільницю у 41 державі, а для жителів лівобережжя Дністра — 12 спеціальних дільниць на підконтрольній Кишиневу території.

Напередодні голосування блок "Об’єднання Нації" зняв свою кандидатуру на користь партії "Дія і Солідарність" (PAS), яку підтримує президентка Мая Санду. Водночас ЦВК анулювала реєстрацію партії "Велика Молдова", проте це рішення наразі оскаржене в суді.

Щоб вибори були визнані такими, що відбулися, явка має становити щонайменше третину виборців. У парламент пройдуть лише ті сили, які подолають встановлений бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків та 2% — для незалежних кандидатів.

Президентка Молдови Мая Санду вже віддала свій голос і закликала громадян активно брати участь у виборах. Вона заявила, що проголосувала за парламент, який здатний підтримувати мир та забезпечити європейське майбутнє країни.