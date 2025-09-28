Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

У Молдові стартували парламентські вибори

Уперше на цих виборах запроваджене голосування поштою для діаспори.

Фото: EPA/UPG

28 вересня в Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Дільниці відкрилися о 7:00 та працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє NewsMaker.

Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах. 

Загалом Центральна виборча комісія відкрила 301 дільницю у 41 державі, а для жителів лівобережжя Дністра — 12 спеціальних дільниць на підконтрольній Кишиневу території.

Напередодні голосування блок "Об’єднання Нації" зняв свою кандидатуру на користь партії "Дія і Солідарність" (PAS), яку підтримує президентка Мая Санду. Водночас ЦВК анулювала реєстрацію партії "Велика Молдова", проте це рішення наразі оскаржене в суді.

Щоб вибори були визнані такими, що відбулися, явка має становити щонайменше третину виборців. У парламент пройдуть лише ті сили, які подолають встановлений бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків та 2% — для незалежних кандидатів.

Президентка Молдови Мая Санду вже віддала свій голос і закликала громадян активно брати участь у виборах. Вона заявила, що проголосувала за парламент, який здатний підтримувати мир та забезпечити європейське майбутнє країни.

  • За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори Молдови.
  • Кремль використовує російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
  • На думку Міноборони Великої Британії, Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня. 
  • Відомо про кібератаку РФ на ЦВК Молдови. 
