У США чоловік скоїв стрілянину у церкві, а потім її підпалив. Є жертви

Загинули щонайменше четверо людей, ще семеро вважаються зниклими. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше чотири людини загинули та ще вісім отримали поранення внаслідок стрілянини в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів у містечку Гранд-Бланк, що у американському штаті Мічиган.

Про це пишуть CNN, ВВС та Reuters.

За словами представників влади, озброєний чоловік протаранив церкву автомобілем під час великої служби, почав стріляти, а потім навмисно підпалив будівлю. Напад стався близько 10:25 ранку, коли сотні людей перебували там. Спалахнула велика пожежа. Поліція вважає, що у згорілій будівлі все ще можуть бути жертви.

Нападник, ймовірно, використав газ для підпалу, а також мав вибухові пристрої, але незрозуміло, чи використовував він їх.

Джерело в правоохоронних органах, знайоме з розслідуванням, повідомило CNN, що пошуки всередині церкви на ніч завершені, і, можливо, що досі семеро людей вважаються зниклими безвісти.

Чиновник попередив, що серед загиблих можуть бути ті, хто вижив і ще не зв'язався зі своїми родинами. За даними поліції, нападника вбили під час перестрілки. Слідчі встановили особу чоловіка. Це був Томас Джейкоб Санфорд, 40-річний житель сусіднього міста Бертон.

Слідчі обшукають будинок і телефон стрільця, щоб з'ясувати мотив.

Згідно з військовими записами США, Санфорд був морським піхотинцем США з 2004 по 2008 рік та ветераном війни в Іраку.
