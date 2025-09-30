Президент Мадагаскару розпустив уряд на тлі кривавих протестів

На Мадагаскарі упродовж 3 днів не вщухають антиурядові протести, пов'язані з проблемами обмеженого водопостачання та перебоїв з електроживленням.

Як пише The Guardian, ООН заявляє про щонайменше 22 загиблих у вуличних сутичках та понад 100 травмованих людей. Міністерство закордонних справ країни заперечує достовірність цих даних, звинувативши правозахисників у тому, що вони керуються "чутками та дезінформацією".

На тлі масових акцій непокори президент Ендрі Раджоеліна ухвалив рішення про розпуск уряду. Політик у зверненні сказав, що "просить вибачення за те, що міністри не впоралися зі своїми завданнями" та "розуміє сум, злість та труднощі, викликані проблемами зі щоденним життям".

Мадагаскар є однією з найбідніших країн світу. Чинний президент Раджоеліна перебуває при владі після революції 2009 року з перервою у 2014-2018 роках. Його перемога на виборах-2023 супроводжувалася звинуваченнями у фальсифікаціях.