“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Президент Мадагаскару розпустив уряд на тлі кривавих протестів

Щонайменше 22 людей загинули.

Президент Мадагаскару розпустив уряд на тлі кривавих протестів
Фото: EPA/UPG

На Мадагаскарі упродовж 3 днів не вщухають антиурядові протести, пов'язані з проблемами обмеженого водопостачання та перебоїв з електроживленням.

Як пише The Guardian, ООН заявляє про щонайменше 22 загиблих у вуличних сутичках та понад 100 травмованих людей. Міністерство закордонних справ країни заперечує достовірність цих даних, звинувативши правозахисників у тому, що вони керуються "чутками та дезінформацією".

На тлі масових акцій непокори президент Ендрі Раджоеліна ухвалив рішення про розпуск уряду. Політик у зверненні сказав, що "просить вибачення за те, що міністри не впоралися зі своїми завданнями" та "розуміє сум, злість та труднощі, викликані проблемами зі щоденним життям".  

Мадагаскар є однією з найбідніших країн світу. Чинний президент Раджоеліна перебуває при владі після революції 2009 року з перервою у 2014-2018 роках. Його перемога на виборах-2023 супроводжувалася звинуваченнями у фальсифікаціях. 
