У Німеччині експомічника політика від AfD засудили до ув'язнення за шпигунство для Китаю

Він проведе за ґратами майже 5 років.

Колишнього асистента одного з провідних політиків ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) засудили майже до п’яти років ув’язнення за шпигунство на користь Китаю.

Як пише Reuters, ця справа викликала занепокоєння щодо того, що Європа стає мішенню для китайської розвідки.

Обвинувачений, ідентифікований лише як громадянин Німеччини Цзян Г., шпигував за китайськими дисидентами в Європі та передавав китайським спецслужбам інформацію з Європарламенту, заявив суддя Вищого земельного суду в Дрездені.

За даними слідства, шпигун співпрацював із китайською розвідкою з 2002 року, збираючи документи та матеріали з Європейського парламенту, коли працював на Максіміліана Краха – колишнього євродепутата, який нині представляє AfD у Бундестазі.

Крах у вівторок заявив, що очікує "більшої ясності щодо шпигунської діяльності, жертвою якої він став". Він додав, що значно посилив заходи безпеки у своєму офісі після арешту помічника.

Звинувачення у шпигунстві пролунали в період, коли Крах вів кампанію як головний кандидат AfD на виборах до Європарламенту, що посилило занепокоєння через прокитайські та проросійські погляди деяких лідерів партії.