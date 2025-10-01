Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну

Із середи низка урядових установ не працюватимуть.

Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну
Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Офіс управління та бюджету Білого дому оприлюднив офіційну заяву про те, що від опівночі Сполучені Штати перебуватимуть у стані шатдауну - тимчасового припинення роботи урядових установ через відсутність погодженого фінансування.

Як пише BBC, у Сенаті в останню мить провалився законопроєкт республіканців, який би дозволив уникнути бюджетної кризи. Документ набрав лише 55 голосів, в той час як регламент передбачає мінімум у 60 для ухвалення. 

Нестандартна вимога до більшості змушує соратників Дональда Трампа домовлятися із демократами. Проте компромісу немає: опозиція вимагає збільшити витрати на програми медичного страхування, керівна партія відкидає ці правки.

Експерти вважають, що республіканці загалом не проти шатдауну: вони переконані, що провину за це суспільство покладатиме на демократів. 

Востаннє Америка залишалася без повноцінно функціонального уряду у 2018 році за першої каденції Трампа. Це був найдовший шатдаун в історії країни, який тривав 36 днів. У Вашингтоні визнають: непримиренні позиції сторін можуть призвести до оновлення цього антирекорду. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies