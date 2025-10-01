Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну

Офіс управління та бюджету Білого дому оприлюднив офіційну заяву про те, що від опівночі Сполучені Штати перебуватимуть у стані шатдауну - тимчасового припинення роботи урядових установ через відсутність погодженого фінансування.

Як пише BBC, у Сенаті в останню мить провалився законопроєкт республіканців, який би дозволив уникнути бюджетної кризи. Документ набрав лише 55 голосів, в той час як регламент передбачає мінімум у 60 для ухвалення.

Нестандартна вимога до більшості змушує соратників Дональда Трампа домовлятися із демократами. Проте компромісу немає: опозиція вимагає збільшити витрати на програми медичного страхування, керівна партія відкидає ці правки.

Експерти вважають, що республіканці загалом не проти шатдауну: вони переконані, що провину за це суспільство покладатиме на демократів.

Востаннє Америка залишалася без повноцінно функціонального уряду у 2018 році за першої каденції Трампа. Це був найдовший шатдаун в історії країни, який тривав 36 днів. У Вашингтоні визнають: непримиренні позиції сторін можуть призвести до оновлення цього антирекорду.