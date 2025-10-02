Ілон Маск став першим у світі "напів трильйонером"

Завдяки стрибку вартості акцій Tesla на 4% у середу Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у 500 мільярдів доларів.

Як пише Forbes, американський бізнесмен продемонстрував неймовірні темпи нарощування статків: ще у 2020 році він мав на рахунках "лише" близько 25 мільярдів доларів, але невдовзі став п'ятим багатієм зі 100 мільярдами у кишені.

А у грудні минулого року йому підкорилася і позначка 400 мільярдів, яка й досі залишається недоступною жодній іншій живій душі. Найближчий переслідувач, Ларрі Еллісон, відстає на 150 мільярдів.

За оцінками експертів, Маск на усіх парах несеться до того, щоб стати першим в історії людства трильйонером. Це може статися вже у березні 2033 року, коли настане час чергового траншу обіцяної радою директорів Tesla винагороди загальною сумою в той самий трильйон доларів.