ГоловнаСвіт

Гендиректор Ryanair про дрони, які порушують роботу аеропортів ЄС: чому ми не збиваємо ці дрони?

Майкл О'Лірі вваає, що фон дер Ляєн “повинна піти у відставку”.

Гендиректор Ryanair про дрони, які порушують роботу аеропортів ЄС: чому ми не збиваємо ці дрони?
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю POLITICO прокоментував дії Євросоюзу щодо безпілотників, які паралізують роботу аеропортів.

“Чому ми не збиваємо ці дрони?” -  сказав О'Лірі, і нагадав, що операції авіаперевізника були порушені три тижні тому, коли російські дрони пролітали над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години.

Також він закликав до дій, оскільки минулого тижня данські аеропорти були закриті приблизно на дві години, і це має руйнівний вплив. 

“Я не думаю, що стіна з дронів має якийсь ефект. Ви думаєте, що росіяни насправді не можуть запустити дрон з території Польщі?” - прокоментував О'Лірі ідею Євросоюзу щодо боротьби з російськими дронами.

Генеральний директор Ryanair також висловив скептицизм щодо планів глав держав та урядів ЄС обговорити оборонну ініціативу у Копенгагені.

“Я не вірю в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай та їдять печиво”, - сказав О'Лірі, і додав, що не вірить у фон дер Ляєн і вважає, що та “повинна піти у відставку”.

Що було раніше

  • Правоохоронці наразі не знайшла доказів, що до минулотижневих атак дронів була причетна Росія. Але уряд звинуватив в інцидентах “професійного професійного виконавця”. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що “насамперед одна країна становить загрозу безпеці Європи – це Росія”.

  • Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також заявив, що “все вказує на Росію”. За словами Крістерссона, Стокгольм позичив своєму сусіду “кілька потужних радарних систем” для двох самітів.

  • Прем'єр-міністр України Володимир Зеленський заявив, що Київ відправляє місію до Данії для спільних навчань, щоб передати “український досвід у захисті від безпілотників”.

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив перед самітом, що вторгнення в повітряний простір погіршуються, і “цілком обґрунтовано припустити, що дрони надходять з Росії”. Дрони бачили останніми днями над північною федеральною землею Німеччини Шлезвіг-Гольштейн, а минулого тижня через активність дронів затримувалися рейси у Вільнюсі та Осло.

  • Занепокоєння щодо російської активності на східному фланзі Європи настільки велике, що НАТО двічі у вересні проводило консультації відповідно до статті 4 свого договору: спочатку після того, як дрони порушили повітряний простір Польщі, а потім, коли російські військові літаки МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії на 12 хвилин. Високопоставлений дипломат ЄС повідомив BBC, що все ще існують питання щодо фінансування плану, а також командування та управління. 

  • Ще один ключовий проєкт ‒ Eastern Flank Watch ‒ спрямований на зміцнення східних кордонів ЄС із моря, повітря та суші для захисту від гібридної війни, а також від “тіньового флоту” Росії. Президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що реалізація цього плану вимагатиме співпраці з НАТО та Україною.
﻿
