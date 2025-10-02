Гендиректор Ryanair про дрони, які порушують роботу аеропортів ЄС: чому ми не збиваємо ці дрони?

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю POLITICO прокоментував дії Євросоюзу щодо безпілотників, які паралізують роботу аеропортів.

“Чому ми не збиваємо ці дрони?” - сказав О'Лірі, і нагадав, що операції авіаперевізника були порушені три тижні тому, коли російські дрони пролітали над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години.

Також він закликав до дій, оскільки минулого тижня данські аеропорти були закриті приблизно на дві години, і це має руйнівний вплив.

“Я не думаю, що стіна з дронів має якийсь ефект. Ви думаєте, що росіяни насправді не можуть запустити дрон з території Польщі?” - прокоментував О'Лірі ідею Євросоюзу щодо боротьби з російськими дронами.

Генеральний директор Ryanair також висловив скептицизм щодо планів глав держав та урядів ЄС обговорити оборонну ініціативу у Копенгагені.

“Я не вірю в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай та їдять печиво”, - сказав О'Лірі, і додав, що не вірить у фон дер Ляєн і вважає, що та “повинна піти у відставку”.

Що було раніше