Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти російських пропагандистів

Під санкціями залишаються 47 фізичних осіб та 15 юридичних осіб.

Фото: detector.media

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2026 року. 

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік — до 9 жовтня 2026 року. Рішення ухвалено з огляду на продовження гібридної діяльності Росії, зокрема маніпулювання інформацією та втручання (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів", — йдеться у повідомленні.

Санкції, з огляду на дестабілізуючу діяльність Росії, нині застосовуються до 47 фізичних осіб та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморожені, а громадянам та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Також для фізичних осіб встановлено заборону на в’їзд і транзит через території ЄС.
