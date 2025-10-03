Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти російських пропагандистів

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2026 року.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік — до 9 жовтня 2026 року. Рішення ухвалено з огляду на продовження гібридної діяльності Росії, зокрема маніпулювання інформацією та втручання (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів", — йдеться у повідомленні.

Санкції, з огляду на дестабілізуючу діяльність Росії, нині застосовуються до 47 фізичних осіб та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморожені, а громадянам та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Також для фізичних осіб встановлено заборону на в’їзд і транзит через території ЄС.