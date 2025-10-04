Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Світ

Греція передасть Україні артилерію та боєприпаси на майже 200 млн євро

Ідеться про передачу озброєння, яке Рада начальників штабів визнала неоперативно необхідним.

Греція передасть Україні артилерію та боєприпаси на майже 200 млн євро
гаубиця M110A2
Фото: з відкритих джерел

Грецький уряд планує суттєво посилити ЗСУ і передати Україні 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм, 150 тис. снарядів та тисячі ракет. Вартість пакета військової допомоги оцінюють у 199,4 млн євро.

Про це пише видання Efimerida ton Syntakton.

Ідеться про озброєння, яке визнали неоперативно необхідним (MEASE) рішенням Ради начальників штабів, оскільки вважається застарілим і не відповідає сучасним вимогам грецьких збройних сил.

Постачання здійснюватиметься за принципом "where is, as is" — тобто зі складів без додаткової модернізації.

У пакет військової допомоги увійдуть: 

  • 60 гаубиць M110A2 – мінімальна оцінка 31,2 млн євро;
  • 50 тис. фугасних снарядів M106 – 41,5 млн євро;
  • 40 тис. далекобійних снарядів M650 HERA – 60 млн євро;
  • 30 тис. касетних снарядів M404 ICM – 33 млн євро;
  • 30 тис. касетних снарядів M509A1 DPICM – 33,6 млн євро.

У Генштабі Греції заявляють, що передача арсеналу зброї не знизить рівень обороноздатності країни. 

Остаточне рішення має ухвалити Урядова рада національної безпеки (КΥΣΕΑ) під головуванням прем’єр-міністра.
