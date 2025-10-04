Греція передасть Україні артилерію та боєприпаси на майже 200 млн євро

Ідеться про передачу озброєння, яке Рада начальників штабів визнала неоперативно необхідним.

Фото: з відкритих джерел

Грецький уряд планує суттєво посилити ЗСУ і передати Україні 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм, 150 тис. снарядів та тисячі ракет. Вартість пакета військової допомоги оцінюють у 199,4 млн євро.

Про це пише видання Efimerida ton Syntakton.

Ідеться про озброєння, яке визнали неоперативно необхідним (MEASE) рішенням Ради начальників штабів, оскільки вважається застарілим і не відповідає сучасним вимогам грецьких збройних сил.

Постачання здійснюватиметься за принципом "where is, as is" — тобто зі складів без додаткової модернізації.

У пакет військової допомоги увійдуть:

60 гаубиць M110A2 – мінімальна оцінка 31,2 млн євро;

50 тис. фугасних снарядів M106 – 41,5 млн євро;

40 тис. далекобійних снарядів M650 HERA – 60 млн євро;

30 тис. касетних снарядів M404 ICM – 33 млн євро;

30 тис. касетних снарядів M509A1 DPICM – 33,6 млн євро.

У Генштабі Греції заявляють, що передача арсеналу зброї не знизить рівень обороноздатності країни.

Остаточне рішення має ухвалити Урядова рада національної безпеки (КΥΣΕΑ) під головуванням прем’єр-міністра.