Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ терором цивільного населення України

Високопоставлена представниця ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки РФ по містах та енергетиці України.
Про це Каллас написала у мережі "Х".
"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними актами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: фіналізуємо підготовку наступного пакета санкцій, забезпечуємо фінансування, надаємо зброю", — наголошує Каллас.
Верховна представниця ЄС підкреслює: "Росія не зупиниться, доки її не змусять".
- Минулої ночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед".