Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ терором цивільного населення України

"Росія не зупиниться, доки її не змусять.

Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ терором цивільного населення України
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Високопоставлена представниця ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки РФ по містах та енергетиці України.

Про це Каллас написала у мережі "Х".

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними актами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: фіналізуємо підготовку наступного пакета санкцій, забезпечуємо фінансування, надаємо зброю", — наголошує Каллас.

Верховна представниця ЄС підкреслює: "Росія не зупиниться, доки її не змусять".
﻿
