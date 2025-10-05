Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ терором цивільного населення України

"Росія не зупиниться, доки її не змусять.

Високопоставлена представниця ЄС Кая Каллас відреагувала на масовані атаки РФ по містах та енергетиці України.

Про це Каллас написала у мережі "Х".

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними актами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: фіналізуємо підготовку наступного пакета санкцій, забезпечуємо фінансування, надаємо зброю", — наголошує Каллас.

Верховна представниця ЄС підкреслює: "Росія не зупиниться, доки її не змусять".