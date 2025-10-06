Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Єгипті зустрінуться представники США, Ізраїлю і ХАМАСу для обговорення закінчення війни в Газі (виправлено)

Це буде зустріч технічних команд. 

Ізраїль завдає авіаударів по північній частині Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

В єгипетському Шарм-ель-Шейху (виправлення: спершу медіа писали про Каїр) 6 жовтня для переговорів про закінчення війни в Смузі Гази зустрінуться представники Ізраїлю, ХАМАСу і США. Перемовини є частиною мирного плану американського президента Дональда Трампа, пише СNN.

Він очікує, що процес займе декілька днів. За даними журналістів, переговори будуть непрямими.

Вони стосуватимуться першої фази плану Трампа, що полягає в звільненні близько 48 заручників ХАМАСу і поверненні палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем. 

Ізраїльські медіа повідомляли, що з американської сторони на переговорах буде спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише The Guardian. Палестинців представлятиме заступник голови політбюро ХАМАС Халіл аль-Хая. Ізраїльську делегацію дистанційно очолить міністр зі стратегічних відносин Дон Дермер. 

Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю ABC сказав, що переговори у Каїрі – це "найближче, куди ми заходили, аби отримати звільнення всіх заручників". 

Він додав, що подальші кроки плану американського президента передбачають створення уряду на заміну ХАМАСу. Але поки що пріоритетом у переговорах буде звільнення утримуваних людей і відведення ізраїльських військ до погоджених позиції у Газі.

План Дональда Трампа

План Трампа передбачає звільнення усіх заручників ХАМАСу протягом 72 годин, передачу влади транснаціональному органу на чолі з президентом США та складання зброї. Натомість Ізраїль поступово виведе свої війська з Гази та поверне понад 1000 палестинських в'язнів. Угода передбачатиме надання гуманітарної допомоги Газі, частини якої голодують, а також коштів на відбудову.

У суботу ввечері Трамп опублікував мапу Гази, на якій позначено початкову лінію відведення ізраїльських військ у Газі, яка коливалася від 2 км до 4 миль у глибину території. Він сказав, що якщо ХАМАС погодиться на лінію відведення, то негайно розпочнеться припинення вогню.

На тлі переговорів американський президент закликав Ізраїль призупинити бомбардування Гази. ХАМАСу він пригрозив знищенням у разі відмови поступитися владою. Відомо, що ХАМАС лише частково погодився із мирним планом Трампа, а Ізраїль згоден. 

  • За даними Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA), з 7 жовтня 2023 – дня нападу терористів на Ізраїль – загинули понад 66 000 палестинців включно з 18 000 дітей. Підконтрольне ХАМАСу МОЗ Гази заявляло про іншу цифру: понад 67 000 жертв і близько 170 000 поранених. 
  • Кількість жертв Ізраїлю, за публічними даними, становить близько 1983 людей. 
  • Нинішня фаза війни між ХАМАС і Ізраїлем почалася з нападу терористів на ізраїльську територію і взяття сотень заручників. Ізраїль після знищення ворога на своїй території почав вторгнення в Смугу Гази, що триває досі.
  • Війна супроводжувалася блокадою Ізраїлем гуманітарної допомоги, що призвела до голоду в Смузі Гази. На думку Комісії ООН з розслідування ситуації з правами людини на окупованій палестинській території, дії Ізраїлю в Газі відповідають 4 з 5 пунктів, що визначають геноцид.
﻿
