В єгипетському Шарм-ель-Шейху (виправлення: спершу медіа писали про Каїр) 6 жовтня для переговорів про закінчення війни в Смузі Гази зустрінуться представники Ізраїлю, ХАМАСу і США. Перемовини є частиною мирного плану американського президента Дональда Трампа, пише СNN.

Він очікує, що процес займе декілька днів. За даними журналістів, переговори будуть непрямими.

Вони стосуватимуться першої фази плану Трампа, що полягає в звільненні близько 48 заручників ХАМАСу і поверненні палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем.

Ізраїльські медіа повідомляли, що з американської сторони на переговорах буде спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише The Guardian. Палестинців представлятиме заступник голови політбюро ХАМАС Халіл аль-Хая. Ізраїльську делегацію дистанційно очолить міністр зі стратегічних відносин Дон Дермер.

Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю ABC сказав, що переговори у Каїрі – це "найближче, куди ми заходили, аби отримати звільнення всіх заручників".

Він додав, що подальші кроки плану американського президента передбачають створення уряду на заміну ХАМАСу. Але поки що пріоритетом у переговорах буде звільнення утримуваних людей і відведення ізраїльських військ до погоджених позиції у Газі.

План Дональда Трампа

План Трампа передбачає звільнення усіх заручників ХАМАСу протягом 72 годин, передачу влади транснаціональному органу на чолі з президентом США та складання зброї. Натомість Ізраїль поступово виведе свої війська з Гази та поверне понад 1000 палестинських в'язнів. Угода передбачатиме надання гуманітарної допомоги Газі, частини якої голодують, а також коштів на відбудову.

У суботу ввечері Трамп опублікував мапу Гази, на якій позначено початкову лінію відведення ізраїльських військ у Газі, яка коливалася від 2 км до 4 миль у глибину території. Він сказав, що якщо ХАМАС погодиться на лінію відведення, то негайно розпочнеться припинення вогню.

На тлі переговорів американський президент закликав Ізраїль призупинити бомбардування Гази. ХАМАСу він пригрозив знищенням у разі відмови поступитися владою. Відомо, що ХАМАС лише частково погодився із мирним планом Трампа, а Ізраїль згоден.