Медіа: з 2022 року у Росії звинуватили у вбивствах близько тисячі військових

До цієї статистики не зараховуються злочини учасників війни в Україні, які на момент скоєння вже не були військовослужбовцями.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну близько тисячі військових були звинувачені у вбивствах. 

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російське видання “Медіазона”.

Йдеться про кримінальні справи за статтями про умисне вбивство і заподіяння тяжкої шкоди, що спричинила смерть людини. 

Такі справи проти військовослужбовців розглядають військові суди, до яких 2022 року надійшло 38 справ

Число таких справ щороку збільшувалось. В 2023-му їх було 266, у 2024-му – 346, а за 9 місяців поточного року до судів надійшло вже 377 таких кримінальних справ.

Водночас до статистики військових судів не зараховуються злочини учасників війни в Україні, які на момент скоєння вже не були військовослужбовцями.

Російське видання зазначає, що кількість насильницьких злочинів, скоєних військовими в РФ, безперервно зростає. Вперше кількість вироків за статтями про вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та насильницькі дії сексуального характеру відчутно зросла за перше півріччя 2023 року і відтоді зростає.
