Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку

Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав очільника країни піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.

Про це пише Financial Times.

"Франції потрібно вийти з політичної кризи впорядковано й гідно, адже вона шкодить країні. Ще 18 місяців такого стану — це занадто довго", – сказав він.

Філіпп, який очолював уряд під час першої каденції Макрона, вважається головним претендентом на лідерство в його центристському блоці, хоча нині суттєво поступається у рейтингах ультраправій партії "Національне об’єднання".

Він попередив про "величезний ризик", що нові парламентські вибори не принесуть більшості, чим лише продовжать політичну нестабільність.

Його заява пролунала на тлі спроб прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який подав у відставку, знайти політичний консенсус і уникнути нових виборів. Макрон попросив Лекорню очолити "фінальні переговори" щодо "платформи дій і стабільності", які мають завершитися до середи ввечері.

Тим часом Філіпп закликав Макрона призначити нового прем’єр-міністра для виконання поточних обов’язків, але водночас заздалегідь оголосити про дострокові президентські вибори після ухвалення бюджету на наступний рік.

Колишній прем’єр у другій каденції Макрона Габріель Атталь також дистанціювався від свого колишнього наставника."Я більше не розумію рішень президента", – сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу TF1.