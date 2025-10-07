Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСвіт

Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку

Філіпп закликав Макрона призначити нового прем’єр-міністра для виконання поточних обов’язків

Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав очільника країни піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.

Про це пише Financial Times. 

"Франції потрібно вийти з політичної кризи впорядковано й гідно, адже вона шкодить країні. Ще 18 місяців такого стану — це занадто довго", – сказав він. 

Філіпп, який очолював уряд під час першої каденції Макрона, вважається головним претендентом на лідерство в його центристському блоці, хоча нині суттєво поступається у рейтингах ультраправій партії "Національне об’єднання".

Він попередив про "величезний ризик", що нові парламентські вибори не принесуть більшості, чим лише продовжать політичну нестабільність.

Його заява пролунала на тлі спроб прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який подав у відставку, знайти політичний консенсус і уникнути нових виборів. Макрон попросив Лекорню очолити "фінальні переговори" щодо "платформи дій і стабільності", які мають завершитися до середи ввечері.

Тим часом Філіпп закликав Макрона призначити нового прем’єр-міністра для виконання поточних обов’язків, але водночас заздалегідь оголосити про дострокові президентські вибори після ухвалення бюджету на наступний рік.

Колишній прем’єр у другій каденції Макрона Габріель Атталь також дистанціювався від свого колишнього наставника."Я більше не розумію рішень президента", – сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу TF1.

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.
  • Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.
  • В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки. 
  • Тим часом 8 жовтня Бюро Національних зборів розгляне клопотання про імпічмент президенту Франції Еммануелю Макрону, яке підписали 104 парламентарі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies