Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку

Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав очільника країни піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.
Про це пише Financial Times.
"Франції потрібно вийти з політичної кризи впорядковано й гідно, адже вона шкодить країні. Ще 18 місяців такого стану — це занадто довго", – сказав він.
Філіпп, який очолював уряд під час першої каденції Макрона, вважається головним претендентом на лідерство в його центристському блоці, хоча нині суттєво поступається у рейтингах ультраправій партії "Національне об’єднання".
Він попередив про "величезний ризик", що нові парламентські вибори не принесуть більшості, чим лише продовжать політичну нестабільність.
Його заява пролунала на тлі спроб прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який подав у відставку, знайти політичний консенсус і уникнути нових виборів. Макрон попросив Лекорню очолити "фінальні переговори" щодо "платформи дій і стабільності", які мають завершитися до середи ввечері.
Тим часом Філіпп закликав Макрона призначити нового прем’єр-міністра для виконання поточних обов’язків, але водночас заздалегідь оголосити про дострокові президентські вибори після ухвалення бюджету на наступний рік.
Колишній прем’єр у другій каденції Макрона Габріель Атталь також дистанціювався від свого колишнього наставника."Я більше не розумію рішень президента", – сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу TF1.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.
- Незабаром прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону.
- В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки.
- Тим часом 8 жовтня Бюро Національних зборів розгляне клопотання про імпічмент президенту Франції Еммануелю Макрону, яке підписали 104 парламентарі.