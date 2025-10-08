«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Каліфорнія визнала Дівалі офіційним святом

Релігійний фестиваль світла стане "вихідним за бажанням".

Каліфорнія визнала Дівалі офіційним святом
Святкування Дівалі
Фото: EPA/UPG

Губернатор Каліфорнії, найактивніший політичний опонент Дональда Трампа Гевін Ньюсом підписав закон штату, відповідно до якого Дівалі стає офіційним святом.

Як пише Associated Press, це "фестиваль світла", який відзначають перш за все індуїсти, але також він шанується серед сикхів, джайністів та буддистів. Цьогоріч він припадає на 20 жовтня.

Закон дозволяє школам та коледжам не працювати у день свята, а державним службовцям, за їхнього бажання, узяти офіційний вихідний. Якщо освітній заклад не зачиняється у Дівалі, то учні та студенти мають право пропустити заняття без пояснення причин. 

Каліфорнія стала третім штатом, який законодавчо визнав культурну важливість Дівалі. У 2024-ому році це зробила Пенсильванія, а цьогоріч також Коннектикут. 

У Сполучених Штатах проживають близько 5 мільйонів людей, що мають індійське походження. Майже мільйон з них, тобто кожен п'ятий, зареєстровані саме у Каліфорнії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies