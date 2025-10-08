Каліфорнія визнала Дівалі офіційним святом

Губернатор Каліфорнії, найактивніший політичний опонент Дональда Трампа Гевін Ньюсом підписав закон штату, відповідно до якого Дівалі стає офіційним святом.

Як пише Associated Press, це "фестиваль світла", який відзначають перш за все індуїсти, але також він шанується серед сикхів, джайністів та буддистів. Цьогоріч він припадає на 20 жовтня.

Закон дозволяє школам та коледжам не працювати у день свята, а державним службовцям, за їхнього бажання, узяти офіційний вихідний. Якщо освітній заклад не зачиняється у Дівалі, то учні та студенти мають право пропустити заняття без пояснення причин.

Каліфорнія стала третім штатом, який законодавчо визнав культурну важливість Дівалі. У 2024-ому році це зробила Пенсильванія, а цьогоріч також Коннектикут.

У Сполучених Штатах проживають близько 5 мільйонів людей, що мають індійське походження. Майже мільйон з них, тобто кожен п'ятий, зареєстровані саме у Каліфорнії.