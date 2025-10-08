Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Фіцо проти заборони ЄС на російське ядерне паливо

Відмову ЄС від російського газу Прем'єр Словаччини назвав "повною нісенітницею".

ЗМІ: Фіцо проти заборони ЄС на російське ядерне паливо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на російське ядерне паливо буде прямою загрозою для енергетичної безпеки Європи та "найбільшою небезпекою".

Про це пише Euractiv.

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, Фіцо прямо розкритикував пропозицію Європейської комісії поступово відмовитися від імпорту російської енергії у відповідь на вторгнення в Україну та енергетичну кризу 2022 року, план, відомий як REPowerEU.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", — сказав Фіцо і додав, що Словаччина "ніколи не погодиться" на таке рішення.

Прем'єр також заявив, що Братислава у вересні підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце".

"Я вважаю, що це крок, який буде важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи", — сказав він.

Видання зазначає, що Фіцо є давнім критиком зусиль ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв.

У своєму зверненні Фіцо назвав план REPowerEU "невдалим документом" та "повною нісенітницею", заявивши, що Словаччина "ніколи не погодиться" з пропозицією Комісії заборонити весь імпорт російського газу.

"Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу", – сказав він, додавши, що готовий "посваритися" з Брюсселем через те, що він назвав "безглуздим ідеологічним кроком".

  • Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.
