ЗМІ: Фіцо проти заборони ЄС на російське ядерне паливо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на російське ядерне паливо буде прямою загрозою для енергетичної безпеки Європи та "найбільшою небезпекою".
Про це пише Euractiv.
Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, Фіцо прямо розкритикував пропозицію Європейської комісії поступово відмовитися від імпорту російської енергії у відповідь на вторгнення в Україну та енергетичну кризу 2022 року, план, відомий як REPowerEU.
"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", — сказав Фіцо і додав, що Словаччина "ніколи не погодиться" на таке рішення.
Прем'єр також заявив, що Братислава у вересні підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце".
"Я вважаю, що це крок, який буде важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи", — сказав він.
Видання зазначає, що Фіцо є давнім критиком зусиль ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв.
У своєму зверненні Фіцо назвав план REPowerEU "невдалим документом" та "повною нісенітницею", заявивши, що Словаччина "ніколи не погодиться" з пропозицією Комісії заборонити весь імпорт російського газу.
"Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу", – сказав він, додавши, що готовий "посваритися" з Брюсселем через те, що він назвав "безглуздим ідеологічним кроком".
- Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.