Фіцо заявив про суперечки з Україною щодо енергетичних проблем і прокоментував імпорт російських енергоносіїв

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.

На пресконференції з Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня Фіцо сказав, що з Путіним вони зосередилися «на питаннях двосторонньої співпраці між Словаччиною та Російською Федерацією».

При цьому енергетична співпраця залишається предметом гострих суперечок між Україною і Словаччиною, бо обидві держави мають «діаметрально протилежні думки щодо вирішення існуючих енергетичних проблем».

Фіцо наголосив, що багато європейських країн продовжують купувати російський газ, але також зростає і споживання американського скрапленого газу.

За словами словацького прем’єра, «завданням для всіх нас є знайти систему, яка забезпечить кожній країні безпечне й доступне постачання енергії, щоб держави не шкодили одна одній».

Фіцо висловив сподівання, що уряди обох держав продовжать шукати рішення, аби подолати «величезні енергетичні проблеми».

На пресконференції словацький прем’єр наголосив, що хоче, аби між його державою і Україною були «хороші, дружні відносини» і побажав «доброго, справедливого миру.