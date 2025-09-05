Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаПолітика

Фіцо заявив про суперечки з Україною щодо енергетичних проблем і прокоментував імпорт російських енергоносіїв

Словацький прем’єр наголосив, що багато європейських країн продовжують купувати російський газ.

Фіцо заявив про суперечки з Україною щодо енергетичних проблем і прокоментував імпорт російських енергоносіїв
Роберт Фіцо в Ужгороді 5 вересня 2025 року
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.

На пресконференції з Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня Фіцо сказав, що з Путіним вони зосередилися «на питаннях двосторонньої співпраці між Словаччиною та Російською Федерацією».

При цьому енергетична співпраця залишається предметом гострих суперечок між Україною і Словаччиною, бо обидві держави мають «діаметрально протилежні думки щодо вирішення існуючих енергетичних проблем».

Фіцо наголосив, що багато європейських країн продовжують купувати російський газ, але також зростає і споживання американського скрапленого газу.

За словами словацького прем’єра, «завданням для всіх нас є знайти систему, яка забезпечить кожній країні безпечне й доступне постачання енергії, щоб держави не шкодили одна одній».

Фіцо висловив сподівання, що уряди обох держав продовжать шукати рішення, аби подолати «величезні енергетичні проблеми».

На пресконференції словацький прем’єр наголосив, що хоче, аби між його державою і Україною були «хороші, дружні відносини» і побажав «доброго, справедливого миру.

  • Угорщина і Словаччина на відміну від коінших держав у ЄС після початку повномасштабної війни відмовилися обрати інші джерела закупівлі нафти і продовжили спонсорувати Росію. Вони шантажували Брюссель блокуванням санкцій, аби ЄС дозволив їм і надалі купувати російські нафту і газ. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies