Зеленський: "Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку.

Про це він написав у телеграмі і подякував лідерам за спільну роботу.

"Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі – коаліція охочих, понад 35 країн. Візити Президента Євроради, Премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україну підтримує Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші партнери у світі.За словами Зеленського, перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього і зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни.

"Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", – написав президент.