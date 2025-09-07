​Кримські цілі
Російські "антирекорди" російського терору вимагають жорсткої відповіді: Сибіга відреагував на обстріл РФ по Україні

Глава МЗС закликав союзників до тиску на Москву.

Російські "антирекорди" російського терору вимагають жорсткої відповіді: Сибіга відреагував на обстріл РФ по Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

"Путін відкидає дипломатію та посилює терор": російські терористичні "антирекорди" вимагають рішучої реакції українських союзників. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вперше за ніч понад 800 безпілотників та ракет. Мирні жителі загинули та отримали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура в Києві, Одесі, Кременчуці, Кривому Розі, Запоріжжі та інших містах", — каже глава МЗС.

Він додав, що вперше з початку повномасштабної війни Росія пошкодила будівлю уряду України в Києві. "Це вже саме по собі є серйозною ескалацією".

Сибіга назвав "найбільшим цинізмом" жорстокі напади РФ саме тоді, коли президент США Дональд Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. "Але замість того, щоб відповісти взаємністю на ці зусилля» та погодитися на зустріч лідерів, лідер Росії "Путін відкидає дипломатію та посилює терор".

Глава МЗС закликає союзників до тиску на Москву, щоб припинити ескалацію терору та позбавити фінансування російську воєнну машину.

"Російські "антирекорди" терору вимагають жорсткої відповіді. Нові суворі санкції проти Росії та нове посилення України, зокрема в протиповітряній обороні. Очікування не принесе результатів — діяти потрібно зараз", — наголосив Андрій Сибіга.
