Зустріч Фіцо та Зеленського відбудеться завтра в Ужгороді

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Завтра, 5 вересня, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це повідомила пресслужба словацького уряду.

Уряд Словаччини повідомив, що Фіцо вирушає з Китаю до східної Словаччини, “щоб завтра бути доступними для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко”. 

Також “не можна виключати неформальної зустрічі” з президентом  Європейської Ради Антоніу Коштою, який також перебуватиме в Ужгороді, зазначили в пресслужбі словацького уряду.
