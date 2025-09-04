Зустріч Фіцо та Зеленського відбудеться завтра в Ужгороді

Також Фіцо зустрінеться на Закарпатті зі Свириденко.

Завтра, 5 вересня, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це повідомила пресслужба словацького уряду.

Уряд Словаччини повідомив, що Фіцо вирушає з Китаю до східної Словаччини, “щоб завтра бути доступними для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко”.

Також “не можна виключати неформальної зустрічі” з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, який також перебуватиме в Ужгороді, зазначили в пресслужбі словацького уряду.