Зустріч Фіцо та Зеленського відбудеться завтра в Ужгороді

Завтра, 5 вересня, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Про це повідомила пресслужба словацького уряду.
Уряд Словаччини повідомив, що Фіцо вирушає з Китаю до східної Словаччини, “щоб завтра бути доступними для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко”.
Також “не можна виключати неформальної зустрічі” з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, який також перебуватиме в Ужгороді, зазначили в пресслужбі словацького уряду.
- Фіцо в Китаї зустрівся з Путіним і розкритикував Україну за удари по російській енергетиці.
-
Зеленський критикував проросійську позицію Фіцо, нагадуючи йому, що не можна пробачати вбивцю.
-
Натомість прем'єр Словаччини узагалі назвав Зеленського ворогом.