Трамп: схоже, ми втратили Індію та Росію – їх поглинув Китай

Президент США Дональд Трамп у черговий раз відреагував на зустріч очільника Кремля Владіміра Путіна, а також прем'єра Індії Нарендри Моді з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на батьківщині останнього.
Своїми думками Трамп поділився у соцмережі Truth Social.
“Схоже, ми втрати Індію та Росію – [їх поглинув] найбездонніший, найтемніший Китай. Хай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!” – написав Трамп.
- Раніше Трамп заявив, що Путін, Сі та Кім готують змову проти США. Таку заяву президент США зробив, реагуючи на військовий парад у Китаї, на якому були присутні лідери Китаю, КНДР та Росії.
- Сі Цзіньпін і Моді зустрілися вперше за 7 років: президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели свою першу зустріч відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади у США, підштовхнувши давніх суперників до більш глибокої співпраці, долаючи наслідки торгової війни США.