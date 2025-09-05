Трамп: схоже, ми втратили Індію та Росію – їх поглинув Китай

Водночас президент США, ймовірно з іронією, побажав їм “довгого та процвітаючого майбутнього” разом.

Президент США Дональд Трамп у черговий раз відреагував на зустріч очільника Кремля Владіміра Путіна, а також прем'єра Індії Нарендри Моді з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на батьківщині останнього.

Своїми думками Трамп поділився у соцмережі Truth Social.

“Схоже, ми втрати Індію та Росію – [їх поглинув] найбездонніший, найтемніший Китай. Хай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом!” – написав Трамп.