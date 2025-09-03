Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп заявив, що Путін, Сі та Кім готують змову проти США

Таку заяву президент США зробив, реагуючи на військовий парад у Китаї, на якому були присутні лідери Китаю, КНДР та Росії.

Трамп заявив, що Путін, Сі та Кім готують змову проти США
Путін, Сі та Кім у Китаї на військовому параді, 2 вересня 2025
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, звинуватив очільника Кремля Владіміра Путіна, президента Китаю Сі Цзіньпіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у змові проти США після того, як вони зустрілися в Пекіні під час військового параду на честь 80-ї річниці закінчення китайсько-японської війни.

«Велике питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника», – написав Трамп на Truth Social.

«Багато американців загинули в прагненні Китаю до Перемоги та Слави», – продовжив він. «Я сподіваюся, що їх по праву шанують та пам’ятають за їхню хоробрість та жертву! Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю матимуть великий та тривалий день святкування. Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Владіміру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки».

У Москві вже відреагували на цю заяву. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп «не без іронії» звинуватив Китай, Росію та Північну Корею у підготовці змови проти США. Він каже, що «жодних змов ніхто не влаштовував […] думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів». 
