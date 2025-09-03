Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Китай за участі Путіна і Кім Чен Ина влаштував масштабний військовий парад і представив на ньому нову ядерну зброю

Також КНР презентувала нові безпілотники та роботи. 

Китай за участі Путіна і Кім Чен Ина влаштував масштабний військовий парад і представив на ньому нову ядерну зброю
Парад у Пекіні
Фото: Xinhua/Liu Xu

У Китаї сьогодні влаштували масштабний військовий парад, приурочений до 80-річчя японської капітуляції. Серед іноземних гостей – північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і очільник Кремля Владімір Путін. На параді Китай презентував низку нового військового обладнання, зокрема ядерну міжконтинентальну балістичну ракету, ракету для доставки гіперзвукової зброї, лазерну зброю та роботів-собак, пише BBC.

Державне інформаційне агентство Xinhua пише, що Китай вперше представив свої наземні, морські та повітряні стратегічні сили як ядерну тріаду. До складу тріади входили повітряна ракета далекого радіуса дії JingLei-1, міжконтинентальна ракета підводного базування JuLang-3, наземна міжконтинентальна ракета DongFeng-61 та наземна міжконтинентальна ракета нового типу DongFeng-31.

На початку господар заходу Сі Цзіньпін виступив з п’ятихвилинною промовою. Журналісти BBC звернули увагу на те, як він поводився з Путіним і Кім Чен Ином: перед стартом китайський лідер привітав Кіма і Путіна, після чого всі троє пішли дивитися парад. Журналісти вбачають в цьому сигнал для США: Китай, Росія і Північна Корея демонструють своє союзництво. 

Фото: Xinhua

Парад у Пекіні
Фото: Xinhua
Парад у Пекіні

На парад уже встиг відреагувати Дональд Трамп. Прездент Сполучених Штатів присвятив параду допис у Truth Social, в якому передав “вітання” Кіму й Путіну, звинувативши їх у змові разом з Китаєм. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies