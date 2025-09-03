У Китаї сьогодні влаштували масштабний військовий парад, приурочений до 80-річчя японської капітуляції. Серед іноземних гостей – північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і очільник Кремля Владімір Путін. На параді Китай презентував низку нового військового обладнання, зокрема ядерну міжконтинентальну балістичну ракету, ракету для доставки гіперзвукової зброї, лазерну зброю та роботів-собак, пише BBC.

Державне інформаційне агентство Xinhua пише, що Китай вперше представив свої наземні, морські та повітряні стратегічні сили як ядерну тріаду. До складу тріади входили повітряна ракета далекого радіуса дії JingLei-1, міжконтинентальна ракета підводного базування JuLang-3, наземна міжконтинентальна ракета DongFeng-61 та наземна міжконтинентальна ракета нового типу DongFeng-31.

На початку господар заходу Сі Цзіньпін виступив з п’ятихвилинною промовою. Журналісти BBC звернули увагу на те, як він поводився з Путіним і Кім Чен Ином: перед стартом китайський лідер привітав Кіма і Путіна, після чого всі троє пішли дивитися парад. Журналісти вбачають в цьому сигнал для США: Китай, Росія і Північна Корея демонструють своє союзництво.

Фото: Xinhua Парад у Пекіні

На парад уже встиг відреагувати Дональд Трамп. Прездент Сполучених Штатів присвятив параду допис у Truth Social, в якому передав “вітання” Кіму й Путіну, звинувативши їх у змові разом з Китаєм.