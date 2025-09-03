Розвідка: прибутки російських нафтових компаній обвалилися на 50% у першому півріччі

Фінансова звітність російських нафтових компаній за перше півріччя 2025 року демонструє різке падіння прибутковості.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, сукупний результат нафтогазового сектору знизився на 50,4 %. При цьому 45 % компаній завершили півріччя зі збитками на $9,4 млрд.

Найбільше втратили ПАТ "Русснефть" (-69 %), "Роснефть" (-68 %), "Татнефть" (-62 %), "Газпром нефть" (-54 %), "Лукойл" (-51 %) та "Сургутнефтегаз" (-50 %). Газові компанії також зафіксували падіння: "Новатэк" (-17 %) та "Газпром" (-6 %).

Основними чинниками падіння прибутковості стали здешевлення нафти Urals з $70 у січні до $59,8 у червні (мінус 30 % у рублях), західні санкції, падіння експорту (поставки в Китай скоротилися на 11 % у фізичних обсягах і на 24 % у грошовому), а також дефіцит танкерів і перевантаженість портів.

Додатковим тиском стали зростання тарифів на послуги основних інфраструктурних постачальників (зокрема транспорту, газопостачання та електроенергії): транспортування нафти від "Транснефть" (+9,9 %), нафтопродуктів (+13,8 %), вантажних перевезень РЖД (+13,8 %), газу від "Газпрому" (+10,2 %) та електроенергії (+11,6 %).

Падіння прибутковості загрожує розширенням бюджетного дефіциту, скороченням інвестицій у стратегічні проєкти та уповільненням економічного зростання РФ.