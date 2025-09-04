Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

Уночі дрони двічі порушили повітряний простір Польщі

Невідомо, де саме стався інцидент.

Уночі дрони двічі порушили повітряний простір Польщі
Прапор Польщі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 4 вересня Польща повідомила про два випадки порушення свого повітряного простору дронами.

Як пише RMF24, про це розповів начальник Генерального штабу генерал Вєслав Кукула.

Він зазначив, що усе минулося без наслідків, і усе "під нашим повним контролем". За його словами, це також стало можливим завдяки висновкам, зробленим після інциденту в ніч з 19 на 20 серпня, коли в Осінах стався вибух. 

"Ми залучили значні додаткові ресурси для захисту польського неба, але передусім запровадили справжній “game changer” у цю операцію. Це літак F-35", – сказав польський генерал. 

Він запевнив, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, не спричинили жодних руйнувань. Водночас не уточнив, де саме стався цей інцидент.

Оперативний командувач Збройних сил генерал Мацей Кліш повідомив у четвер, що звернувся, зокрема, до начальника Генштабу Війська Польського з проханням підготувати рішення, які суттєво скоротять час реакції системи ППО. Він пояснив, що йдеться про кращий контроль порушень польського повітряного простору.

Генерал Кліш уточнив, що таке прохання пов’язане з потребою ефективнішого контролю ситуацій, подібних до тієї, що сталася минулої ночі.

  • Уночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення". Також Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через цей інцидент. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies