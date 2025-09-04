Уночі дрони двічі порушили повітряний простір Польщі

У ніч на 4 вересня Польща повідомила про два випадки порушення свого повітряного простору дронами.

Як пише RMF24, про це розповів начальник Генерального штабу генерал Вєслав Кукула.

Він зазначив, що усе минулося без наслідків, і усе "під нашим повним контролем". За його словами, це також стало можливим завдяки висновкам, зробленим після інциденту в ніч з 19 на 20 серпня, коли в Осінах стався вибух.

"Ми залучили значні додаткові ресурси для захисту польського неба, але передусім запровадили справжній “game changer” у цю операцію. Це літак F-35", – сказав польський генерал.

Він запевнив, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, не спричинили жодних руйнувань. Водночас не уточнив, де саме стався цей інцидент.

Оперативний командувач Збройних сил генерал Мацей Кліш повідомив у четвер, що звернувся, зокрема, до начальника Генштабу Війська Польського з проханням підготувати рішення, які суттєво скоротять час реакції системи ППО. Він пояснив, що йдеться про кращий контроль порушень польського повітряного простору.

Генерал Кліш уточнив, що таке прохання пов’язане з потребою ефективнішого контролю ситуацій, подібних до тієї, що сталася минулої ночі.